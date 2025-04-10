«Это был тяжёлый вечер». Защитник «Астон Виллы» Кэш — о матче ЛЧ с «ПСЖ»

Защитник английской «Астон Виллы» Мэтти Кэш высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». «Астон Вилла» проиграла на выезде со счётом 1:3. Ответная встреча состоится в Англии во вторник, 15 апреля.

«Это был тяжёлый вечер, мы знали, что здесь будет непросто. Они доминировали дома против «Ливерпуля», но им очень не повезло. Думаю, мы очень хорошо защищали свою штрафную, но в концовке не повезло, и пропустили третий. Далее нас ждёт матч на «Вилла Парк». Думаю, это будет уже другая игра», — приводит слова Кэша официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Radio 5 Live.