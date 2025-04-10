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«Это был тяжёлый вечер». Защитник «Астон Виллы» Кэш — о матче ЛЧ с «ПСЖ»

«Это был тяжёлый вечер». Защитник «Астон Виллы» Кэш — о матче ЛЧ с «ПСЖ»
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Защитник английской «Астон Виллы» Мэтти Кэш высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». «Астон Вилла» проиграла на выезде со счётом 1:3. Ответная встреча состоится в Англии во вторник, 15 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35'     1:1 Дуэ – 39'     2:1 Кварацхелия – 49'     3:1 Мендеш – 90+2'    

«Это был тяжёлый вечер, мы знали, что здесь будет непросто. Они доминировали дома против «Ливерпуля», но им очень не повезло. Думаю, мы очень хорошо защищали свою штрафную, но в концовке не повезло, и пропустили третий. Далее нас ждёт матч на «Вилла Парк». Думаю, это будет уже другая игра», — приводит слова Кэша официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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