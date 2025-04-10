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Тошич: все сербы будут болеть за сборную России, если она сыграет у нас после возвращения

Тошич: все сербы будут болеть за сборную России, если она сыграет у нас после возвращения
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Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможных матчах сборной России на стадионах в Сербии после возвращения к международным турнирам.

«Я не удивлён, что в Сербии предложили сыграть сборной России на своих стадионах после возвращения. Мы всегда хорошо относились к России, как и Россия к нам. Не удивился, что лучшие клубы сразу протянули руку и приглашают в Сербию. Такое будет интересно всем сербским болельщикам. К сожалению, такого, как в матче с «Партизаном», не будет, потому что УЕФА запрещает файеры, но все точно будут болеть за Россию», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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