Тошич: все сербы будут болеть за сборную России, если она сыграет у нас после возвращения

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о возможных матчах сборной России на стадионах в Сербии после возвращения к международным турнирам.

«Я не удивлён, что в Сербии предложили сыграть сборной России на своих стадионах после возвращения. Мы всегда хорошо относились к России, как и Россия к нам. Не удивился, что лучшие клубы сразу протянули руку и приглашают в Сербию. Такое будет интересно всем сербским болельщикам. К сожалению, такого, как в матче с «Партизаном», не будет, потому что УЕФА запрещает файеры, но все точно будут болеть за Россию», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.