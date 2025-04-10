Роджерс ответил, может ли «Астон Вилла» обыграть «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

Нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Морган Роджерс ответил на вопрос, верит ли он в камбэк английской команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первая игра завершилась победой парижан со счётом 3:1.

«У нас классная команда, мы здесь не для галочки и не для статистики. У нас достаточно класса, чтобы доставить проблемы любой команде мира. И сегодня у нас иногда получалось. Нам нечего терять, так почему бы не попробовать?» — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоялся накануне, 9 апреля. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Маурицио Мариани. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1. На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).