Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роджерс ответил, может ли «Астон Вилла» обыграть «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

Роджерс ответил, может ли «Астон Вилла» обыграть «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Морган Роджерс ответил на вопрос, верит ли он в камбэк английской команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Первая игра завершилась победой парижан со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35'     1:1 Дуэ – 39'     2:1 Кварацхелия – 49'     3:1 Мендеш – 90+2'    

«У нас классная команда, мы здесь не для галочки и не для статистики. У нас достаточно класса, чтобы доставить проблемы любой команде мира. И сегодня у нас иногда получалось. Нам нечего терять, так почему бы не попробовать?» — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоялся накануне, 9 апреля. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Маурицио Мариани. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1. На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).

Материалы по теме
Унаи Эмери — об ответной игре Лиги чемпионов с «ПСЖ»: «Астон Вилла» может сыграть лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android