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Ламин Ямаль установил новое историческое достижение в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль установил новое историческое достижение в Лиге чемпионов
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Фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль установил новое историческое достижение в Лиге чемпионов УЕФА. Так, 17-летний испанец стал первым в истории футболистом до 18 лет, который провёл 20 матчей в главном еврокубковом турнире.

Напомним, в нынешнем сезоне молодой вингер принял участие в 43 матчах «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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