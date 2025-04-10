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Левандовски — о матче с «Боруссией»: доволен тем, что теперь у меня 99 голов за «Барсу»

Левандовски — о матче с «Боруссией»: доволен тем, что теперь у меня 99 голов за «Барсу»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Левандовски оформил в этой встрече дубль, доведя общий счёт забитым мячам за сине-гранатовых до 99.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

«Мы с Ламином Ямалем и Рафиньей хорошо работаем, как на поле, так и за его пределами. В этом турнире нам осталось сделать четыре важнейших шага. Теперь у меня за «Барселону» 99 голов, и я этим доволен. Но нам нужно работать всей командой, включая нападающих. Так добиться успеха проще. Мы сыграли хорошо, но про полуфинал сейчас никто из нас не думает. Предстоит провести ещё один важный матч на следующей неделе», — приводит слова Левандовского официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоялся накануне, 9 апреля. Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:0. Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Дортмунде (Германия).

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