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Агаларов: «Динамо» Махачкала постарается показать свой лучший футбол против «Спартака»

Агаларов: «Динамо» Махачкала постарается показать свой лучший футбол против «Спартака»
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался об игре своей команды в текущем сезоне РПЛ. В ближайшем туре бело-голубым предстоит сыграть в Москве со «Спартаком». Игра пройдёт в пятницу, 11 апреля. Стартовый свисток арбитра — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После побед всегда хорошее настроение и моральный дух в команде. Работаем в штатном режиме, готовимся к сопернику, изучаем, смотрим и разбираем его. Постараемся в пятницу показать свой лучший футбол, — сказал Агаларов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, махачкалинский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка за 23 матча. «Спартак» за аналогичное количеств игр набрал 47 очков и идёт на второй строчке в таблице.

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