Защитник «Астон Виллы» Кэш: дома мы способны забить два или три гола
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Защитник английской «Астон Виллы» Мэтти Кэш высказался о шансах на выход в следующую стадию после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». «Астон Вилла» проиграла на выезде со счётом 1:3. Ответная встреча состоится в Англии во вторник, 15 апреля.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Роджерс – 35' 1:1 Дуэ – 39' 2:1 Кварацхелия – 49' 3:1 Мендеш – 90+2'
«С нами говорил тренер, и он сказал, что это только первый тайм. Дома мы очень сильны и более чем способны забить два или три гола. Мы извлечём из этого урок и будем двигаться дальше. Мы должны уважать «ПСЖ». Они, вероятно, фавориты на победу в турнире», — приводит слова Кэша официальный сайт УЕФА со ссылкой на BBC Radio 5 Live.
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