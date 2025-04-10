Морган Роджерс рассказал, почему «Астон Вилла» проиграла «ПСЖ»

Нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Морган Роджерс ответил на вопрос, почему английская команда уступила «ПСЖ» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы знали, что будет сложно. Понимали, что предстоит серьёзная борьба, что нужно будет биться, и мы это делали. Но класс соперника и, вероятно, наши ошибки сыграли решающую роль», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой» состоялся накануне, 9 апреля. Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Маурицио Мариани. «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1. На прошлой стадии «ПСЖ» прошёл английский «Ливерпуль», обыграв его в серии пенальти со счётом 4:1. «Астон Вилла» же выбила из турнира бельгийский «Брюгге» (6:1 по сумме двух матчей).
- 10 апреля 2025
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