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Газизов: «Динамо» Мх приятно сыграть со «Спартаком», это самая динамичная команда РПЛ

Газизов: «Динамо» Мх приятно сыграть со «Спартаком», это самая динамичная команда РПЛ
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов заявил, что дагестанской команде приятно играть со «Спартаком». В этом сезоне махачкалинское «Динамо» сыграет с красно-белыми четыре раза с учётом всех турниров.

«Со «Спартаком» можно играть часто — это всегда приятно. По игре это самая быстрая и динамичная команда РПЛ. Они борются за чемпионство, а сыграть такой матч для нас всегда приятно. Мы готовимся к очень тяжёлой игре, зная, как «Спартак» действует и какую форму набрал, при какой поддержке будет играть. Мы всё понимаем», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

11 апреля состоится матч 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала.

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