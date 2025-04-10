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«Мы пока никуда не прошли». Флик — о победе «Барселоны» в игре с «Боруссией» со счётом 4:0

«Мы пока никуда не прошли». Флик — о победе «Барселоны» в игре с «Боруссией» со счётом 4:0
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Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Дортмунд. «Барселона» выиграла со счётом 4:0. Отличились Рафинья, Роберт Левандовски (дважды) и Ламин Ямаль. Ответная встреча пройдёт в Германии 15 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

«Мы пока что никуда не прошли. Победа с таким количеством голов важна: когда команда играет настолько хорошо, голы обычно льются рекой. Мы не думаем о том, что проходим дальше, поскольку просто никогда не знаешь, что может случиться в дальнейшем. Футбол — это безумие. Мы и на следующей неделе будем настроены сыграть так же», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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