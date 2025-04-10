Тренер «Барселоны» Флик объяснил замену Ямаля в концовке матча ЛЧ с «Боруссией» Д
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Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о замене полузащитника Ламина Ямаля в концовке первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Дортмунд. «Барселона» выиграла со счётом 4:0. Отличились Рафинья, Роберт Левандовски (дважды) и Ламин Ямаль. Ответная встреча пройдёт в Германии 15 апреля.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25' 2:0 Левандовски – 48' 3:0 Левандовски – 66' 4:0 Ямаль – 77'
«С Ламином [Ямалем] всё в порядке. В последнее время он играл слишком много, так что появился шанс пораньше отдохнуть, а заодно дать возможность поиграть Ансу [Фати]. Очень важно, чтобы у него было больше игровой практики. Он так хорошо тренировался, что заслужил её», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
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