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РУСАДА проверило на допинг Артёма Дзюбу впервые за пять лет

РУСАДА проверило на допинг Артёма Дзюбу впервые за пять лет
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Нападающий сборной России и тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба в марте 2025 года впервые за пять лет был проверен на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Допинг-проверки РУСАДА обходили Дзюбу стороной с 2021 по 2024 год. В 2019 и 2020 годах его проверили по разу. В 2018-м, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, Артём тестировался РУСАДА на допинг шесть раз, в 2017-м — один.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн. За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор».

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