Марко Николич признан лучшим тренером РПЛ в марте 2025 года

Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам марта 2025 года. Сербский специалист победил во всех трёх голосованиях: болельщиков, легенд РПЛ и телеэкспертов, сообщает пресс-служба лиги.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.