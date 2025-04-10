Генич: в марте ЦСКА — лучшая команда, а, соответственно, Николич — лучший тренер

Российский комментатор Константин Генич рассказал, почему выбрал Марко Николича, возглавляющего ЦСКА, в голосовании за лучшего тренера марта в Российской Премьер-Лиге.

«Его команда сейчас идёт без поражений. Прекрасно вошли в весну, изменили схему, функционал игроков. Мы видим, насколько ЦСКА сбалансирован, насколько круто прогрессируют молодые игроки, в частности Кисляк – это, безусловно, работа тренера. И даже в отсутствие кого-то из-за дисквалификации или болезни ЦСКА не теряет стройность игры, и команда управляема. Для меня в марте ЦСКА – лучшая команда, а, соответственно, Николич – лучший тренер», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Марко Николич был признан лучшим тренером марта в чемпионате России.

Как голосовали болельщики:

Марко Николич – 82,71%;

Мурад Мусаев – 13,19%;

Джонатан Альба – 1,88%;

Сергей Ташуев – 1,34%;

Франк Артига – 0,88%.