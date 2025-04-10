Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим сравнил «Лион» с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Европы французском «Лионе». Сегодня, 10 апреля, «Лион» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в первом матче. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Лион» более силён физически, крупнее и быстрее, чем «Реал Сосьедад». С приходом Фонсеки они выиграли большинство своих матчей, забив больше голов и пропустив меньше. Их игра основана на владении мячом, и для нас это будет совсем другой задачей», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдёт в Англии в четверг, 17 апреля.

В 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» прошёл испанский «Реал Сосьедад», выиграв по сумме двух матчей со счётом 5:2.