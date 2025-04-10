Рафинья ответил, можно ли сказать, что «Барселона» уже вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий каталонской «Барселоны» Рафинья ответил на вопрос, можно ли считать, что «сине-гранатовые» уже вышли в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/4 финала турнира «Барселона» обыграла «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:0.

«Ни за что от меня не услышите, что мы уже в полуфинале. Впереди ответный матч, и играть в Дортмунде всегда сложно. Начали мы с хорошим результатом, но крайне важно снова сыграть хотя бы так же успешно и на следующей неделе», — приводит слова Рафиньи официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоялся накануне, 9 апреля. Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:0. Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Дортмунде (Германия).