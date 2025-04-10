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Юрий Сёмин высказался о высокой травматичности Арсена Захаряна

Юрий Сёмин высказался о высокой травматичности Арсена Захаряна
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о высокой травматичности российского полузащитника «Реала Сосьедада» Арсена Захаряна.

«В ситуации с травмами Захаряна можно только сожалеть. В спорте нужны здоровые игроки. Хочу пожелать Арсену, чтобы он поскорее прошёл реабилитацию. В жизни бывают такие сложные моменты. Нужно перетерпеть, но не стать слабее. Травмы — часть спорта. Одному удаётся без травм, другому — нет. Захарян же получает одну и ту же травму. Такова спортивная жизнь. Надо терпеть и работать больше. Сегодня травма ноги — развиваешь кардио и мышечный корсет. Думаю, в Сан-Себастьяне люди знают, что Арсену нужно на сегодняшний момент», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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