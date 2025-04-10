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Юрий Сёмин рассказал, в чём прибавил Хвича Кварацхелия после перехода из «Наполи» в «ПСЖ»

Юрий Сёмин рассказал, в чём прибавил Хвича Кварацхелия после перехода из «Наполи» в «ПСЖ»
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Известный отечественный специалист Юрий Сёмин высказался об игре грузинского вингера Хвичи Кварацхелии за «Пари Сен-Жермен». Также он оценил амбиции французского клуба.

«ПСЖ» — один из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Они сегодня показывают высочайший уровень игры, очень интересный футбол для болельщиков. Многое в этом успехе я связываю с тем, что в команду пришёл новый игрок, который подходит по стилю и пониманию тренера. Хвича оказался в своей команде, а «ПСЖ» от этого большая польза. Вне сомнений, Хвича играет очень ярко и может закрыть много позиций. Также он стал много работать на оборону — понял, что, помимо атаки, есть оборона.

Техника Хвичи становится только лучше. Он практически не имеет потерь мяча в сложных ситуациях и входит в группу игроков, которая претендует на звание лучшего. Пожелаем ему дальнейших успехов. За ним следит вся Грузия, болельщики из России. Всё-таки это игрок из РПЛ — большое дело для лиги, что он у нас был. Это большой игрок, который решает исход матчей. Хвича будет двигаться только вперёд. С каждым годом он находит новые изюминки в своей игре и становится только лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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