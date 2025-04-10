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Константин Тюкавин заявил, что сделает всё, чтобы побить голевой рекорд Артёма Дзюбы

Константин Тюкавин заявил, что сделает всё, чтобы побить голевой рекорд Артёма Дзюбы
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Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин заявил, что постарается сделать всё, чтобы побить голевой рекорд форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. Напомним, Дзюба — лучший голеадор в истории сборной России (31 гол). Также Артём является рекордсменом по количеству голов в истории российского футбола (236). Тюкавин к текущему моменту забил за национальную команду один гол.

— Очень многие называют тебя футболистом, который в будущем может побить рекорд Артёма Дзюбы. Как ты к этому относишься?
— Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно. Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма, это добавляет положительных эмоций и настроения. Когда восстановлюсь, буду стараться сделать всё, чтобы побить рекорд Артёма. Но прямо цели такой нет, главное — восстановиться и чтобы колено не беспокоило, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Отметим, что Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). 3 марта пресс-служба бело-голубых сообщила, что ориентировочные сроки восстановления Тюкавина — около полугода. В начале марта 22-летний футболист был прооперирован в одной из клиник Мюнхена.

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