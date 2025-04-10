Матч «Зенит» — «Краснодар» обслужит Павел Кукуян

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура Российской Премьер-лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

11 апреля, пятница

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Сергей Иванов; инспектор – Александр Гвардис.

12 апреля, суббота

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

«Пари Нижний Новгород» – «Динамо» Москва: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Артём Любимов; АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Михаил Иванов, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Амелин; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Юрий Баскаков.

13 апреля, воскресенье

«Акрон» – «Факел»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Артём Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Владимир Казьменко.