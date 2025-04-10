Аршавин: я скептически относился к ромбу Николича, но это работает

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин оценил игру ПФК ЦСКА под руководством сербского тренера Марко Николича. Он признался, что не верил в схему с ромбом в центре поля, однако она работает.

«ЦСКА здорово проводит весну, практически не пропускает. Хотя я скептически относился к ромбу, который Николич делал на сборах, но это работает», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.