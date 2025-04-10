Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: я скептически относился к ромбу Николича, но это работает

Аршавин: я скептически относился к ромбу Николича, но это работает
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин оценил игру ПФК ЦСКА под руководством сербского тренера Марко Николича. Он признался, что не верил в схему с ромбом в центре поля, однако она работает.

«ЦСКА здорово проводит весну, практически не пропускает. Хотя я скептически относился к ромбу, который Николич делал на сборах, но это работает», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ на протяжении последних шести лет.

Материалы по теме
Теперь это действительно новый ЦСКА Николича. Но главная проблема никуда не делась
Теперь это действительно новый ЦСКА Николича. Но главная проблема никуда не делась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android