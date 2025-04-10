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Арбитры Сергей Карасёв, Алексей Сухой и Павел Шадыханов пропустят 24-й тур РПЛ

Арбитры Сергей Карасёв, Алексей Сухой и Павел Шадыханов пропустят 24-й тур РПЛ
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Российские арбитры Сергей Карасёв, Алексей Сухой и Павел Шадыханов не получили назначения на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно после публикации назначений судей на официальном сайте РФС.

Ранее сообщалось, что глава департамента судейства Милорад Мажич остался недоволен работой VAR и главного арбитра Сергея Карасёва в матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» Москва (3:1).

Основным спорным эпизодом в матче стало возможное нарушение правил полузащитником ЦСКА Кириллом Глебовым в концовке игры, которое могло повлечь удаление футболиста. Однако главный арбитр не был приглашён судьями VAR для просмотра момента.

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