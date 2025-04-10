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Мор оценил заслуги Мусаева в результатах «Краснодара»

Мор оценил заслуги Мусаева в результатах «Краснодара»
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор оценил заслуги Мурада Мусаева в успехах «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Тяжело работать под давлением, когда команда идёт на первом месте. Особняком здесь стоит победа над «Ростовом» в важнейшем матче, где тяжело было выиграть, но в том числе благодаря тактике и заменам это удалось сделать. И вообще, когда команда идёт на первом месте – это очень большая заслуга тренера», — приводит слова Мора официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

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