Эмре Джан — о поражении от «Барселоны»: «Боруссия» была слишком мягкой

Полузащитник и капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:4).
«Мы не играли хорошо. Играли слишком мягко, недостаточно сплочённо и допускали простые ошибки. На таком уровне за них строго наказывают — так мы и пришли к сегодняшнему результату», — приводит слова Джана официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоялся накануне, 9 апреля. Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:0. Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Дортмунде (Германия).
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