«Думаю, что Николич со своими идеями был лучшим». Радимов — о выборе тренера марта в РПЛ

Российский специалист Владислав Радимов объяснил, почему выбрал Марко Николича, возглавляющего московский ЦСКА, в голосовании за лучшего тренера марта в Российской Премьер-Лиге.

«Его новая система игры с ромбом очень хорошо вписывается в тех игроков, которые у него есть. ЦСКА прибавляет от матча к матчу, при этом играя с хорошими результатами, показывая атакующий футбол. Непредсказуемы для соперника. Поэтому думаю, что Николич со своими идеями был лучшим», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

Марко Николич был признан лучшим тренером марта в чемпионате России.

Как голосовали болельщики:

Марко Николич – 82,71%;

Мурад Мусаев – 13,19%;

Джонатан Альба – 1,88%;

Сергей Ташуев – 1,34%;

Франк Артига – 0,88%.