Корнаухов объяснил, почему Николича признали лучшим тренером РПЛ в марте

Российский экс-футболист Олег Корнаухов объяснил, почему лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам марта 2025 года признали наставника ПФК ЦСКА Марко Николича.

«Да, «Краснодар» идёт на первом месте, но то, какой футбол показывают армейцы в марте, как они поработали на сборах, поменяли тактическую схему, стали более уверенно играть, тактически грамотно – всецело заслуга Николича и его штаба. Поэтому думаю, что объективно март остался за Николичем», — приводит слова Корнаухова официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).