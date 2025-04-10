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«Уникальный клуб». Григорян дал оценку «Краснодару»

«Уникальный клуб». Григорян дал оценку «Краснодару»
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Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о «Краснодаре». Он высоко оценил игру южного клуба, несмотря на проблемы с составом.

«Какие бы ни были проблемы с составом у «Краснодара», команда выжигает каждый матч, напоминая, что это не просто уникальный клуб, но мужской уникальный клуб», — приводит слова Александра Григоряна официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

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