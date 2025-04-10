Тренер «МЮ» Аморим: выиграть европейский трофей было бы здорово для нашей уверенности

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о цели выиграть Лигу Европы перед матчем 1/4 финала с французским «Лионом». Встреча состоится сегодня, 10 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Всегда говорю, что мы выиграем Премьер-лигу, чтобы вы могли видеть: я всегда настроен оптимистично. Думаю, что я родился с этим чувством, его невозможно изменить или подделать. В своей жизни остаёшься тем, кто ты есть. Смотрю на вещи положительно. Первая цель — выиграть европейский трофей. Это было бы здорово для нашей уверенности в себе», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.