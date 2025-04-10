Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Аморим: выиграть европейский трофей было бы здорово для нашей уверенности

Тренер «МЮ» Аморим: выиграть европейский трофей было бы здорово для нашей уверенности
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о цели выиграть Лигу Европы перед матчем 1/4 финала с французским «Лионом». Встреча состоится сегодня, 10 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда говорю, что мы выиграем Премьер-лигу, чтобы вы могли видеть: я всегда настроен оптимистично. Думаю, что я родился с этим чувством, его невозможно изменить или подделать. В своей жизни остаёшься тем, кто ты есть. Смотрю на вещи положительно. Первая цель — выиграть европейский трофей. Это было бы здорово для нашей уверенности в себе», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Будё-Глимт» Хайкина в Лиге Европы, «Челси» — в ЛК и Панарин vs Мичков
Топ-матчи четверга: «Будё-Глимт» Хайкина в Лиге Европы, «Челси» — в ЛК и Панарин vs Мичков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android