Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Краснодаром»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о важности матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром», а также о состоянии травмированных футболистов команды. Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Всегда нужно стараться выигрывать. Эта игра, в которой особенно нужно выигрывать. Конечно, мы это понимаем, но также мы понимаем, что должны делать то, что мы можем, что в наших силах. Должны настраиваться, работать и надеяться на то, что мы сможем добиться хорошего результата.

Все в строю, все готовятся в своём режиме. Травмированные наши потихоньку возвращаются — Васильев и Волков фрагментарно работают. Васильев в большей части тренировочных упражнений принимает участие. Поэтому недалёк тот час… Думаю, Васильев на следующей неделе, возможно, будет готов. А что касается Волкова, посмотрим, насколько хорошо он будет себя чувствовать. У остальных всё хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.