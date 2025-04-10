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Фабио Капелло ответил, смог бы Игорь Акинфеев стать легендой в европейском топ-клубе

Фабио Капелло ответил, смог бы Игорь Акинфеев стать легендой в европейском топ-клубе
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева действующей легендой. 8 апреля Акинфееву исполнилось 39 лет.

«Смог бы Акинфеев стать легендой в европейском топ-клубе? Он уже легенда. С прошедшим днём рождения, Игорь!» — приводит слова Капелло Odds.ru.

Отметим, что матч 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» стал для Игоря Акинфеева 900-м в карьере. Всего вратарь провёл 789 матчей за красно-синих и 111 встреч — за сборную России. Акинфеев является воспитанником армейцев. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. В них голкипер пропустил 15 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

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