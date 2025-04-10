Главный тренер «Зенита» Семак: не думаю, что у нас идёт поиск новой схемы

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре команды в последних матчах.

— В последних матчах идёт поиск чего-то нового: нового состава, новой схемы. Что скажете по этому поводу?

— Я не думаю, что у нас идёт поиск новой схемы. Меняются игроки, которые у нас есть. Кому-то не хватает стабильности. Ждём от «Зенита» игры. Два последних матча мы владели мячом, много владели. В каком-то матче, как с «Рубином», хорошо получалось создавать. С «Локомотивом» при том же владении не хватало остроты, не хватало качества завершающей стадии, последней передачи. И, конечно, не нужно ошибаться. Что касается обороны, по сути, здесь мы играем нормально во всех матчах. Что касается атаки, не хватает нам стабильности, забитых мячей, правильных действий в завершении. Над этим будем работать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 52 очка.