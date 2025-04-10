«Везёт тому, кто везёт». Журавель оценил работу Николича в ЦСКА

Известный футбольный комментатор и журналист Тимур Журавель оценил работу Марко Николича на посту главного тренера ПФК ЦСКА. Он считает, что именно сербский специалист обеспечивает хорошие результаты армейской команды.

«У Николича идёт победная серия, и, в отличие от Мусаева, у которого тоже серия хороша, у Николича были более сложные стартовые позиции. Он больше перестраивает, соответственно, сталкивается с большими рисками, тем не менее почти в каждом матче команда добывает победу – в разных обстоятельствах, в разных сочетаниях в этом самом ромбе. Он ротирует состав, но результат у ЦСКА есть – это крутая работа. Возможно, есть доля удачи, но везёт тому, кто везёт. Все неочевидные ходы Николича приводят к тому, что команда на ходу. Это крутая тренерская работа, где очень тонкая грань между успехом и возможной потерей очков. Всё время Николич оказывается на той стороне, где он побеждает, и это классно», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). ЦСКА под руководством Николича идёт на четвёртой строчке.