Сергей Семак ответил, насколько уход Клаудиньо сказался на боеспособности «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поиске замены после ухода полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» в январе 2025 года.

«Я думаю, все прекрасно понимают и знают, что мы искали. Безусловно, был игрок, который к нам приезжал, и, конечно, хотели взять игрока на эту же позицию. Вы правы абсолютно. Игроки, креативные игроки, играют важную роль в игре любой команды. Уберите одного-двух игроков в «Краснодаре» или в «Спартаке» — лидеров команды — и, естественно, это будет потеря. И каждая команда будет справляться с потерей того или иного игрока исходя из тех ресурсов, которые есть.

Конечно, любой креативный игрок, который помогает, создаёт, умеет отдать, имеет возможности принимать нестандартные решения, он важен для любой команды. Поэтому сейчас, конечно, нам нужно перестраиваться, что мы и делаем, смотрим. К сожалению, тех моментов, которые есть, не хватает нам. Прежде всего в атакующей группе не хватает стабильности у тех игроков, которые выходят. Игру сыграют хорошо, игру чуть хуже. Не хватает стабильности, на мой взгляд», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 52 очка.