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В «Реале Сосьедад» рассказали, как проходит восстановление Арсена Захаряна

В «Реале Сосьедад» рассказали, как проходит восстановление Арсена Захаряна
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В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник команды Арсен Захарян постепенно восстанавливается после мышечной травмы. Ранее агент футболиста заявил, что Захарян, скорее всего, в этом сезоне уже не сыграет.

«Его восстановление после мышечной травмы идёт день за днём. Он следует рекомендациям врачей», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» ТАСС.

21-летний Захарян в нынешнем сезоне принял участие лишь в четырёх матчах во всех турнирах, проведя на поле 78 минут. Он забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

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