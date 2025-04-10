Мелёхин: Джонатан Альба — главный тренер «Ростова», но Карпина не хватает

Футболист «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о новом главном тренере команды Джонатане Альбе. Ранее испанец входил в тренерский штаб Валерия Карпина. Напомним, в феврале 2025 года Карпин покинул пост наставника южного клуба.

— У нас главный тренер Джонатан Альба. Отталкиваемся от того, что он говорит и как требует играть. Стараемся выполнять установку тренера.

— Карпин говорил, что может помочь советом, если к нему обратиться.

— Я к нему не обращался.

— Карпина не хватает «Ростову»?

— Понятно, что Георгича не хватает. Но что поделать? Его сейчас нет в команде, — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.