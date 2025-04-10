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Роналду объявил о создании киностудии UR•Marv совместно с режиссёром Мэттью Воном

Роналду объявил о создании киностудии UR•Marv совместно с режиссёром Мэттью Воном
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и британский кинорежиссёр Мэттью Вон создали независимую совместную киностудию UR•Marv. Об этом сообщил Роналду в социальной сети Х.

«Для меня это захватывающая глава, поскольку я с нетерпением жду новых начинаний в бизнесе», — сказал Роналду.

«Криштиану на футбольном поле создаёт истории, которые я бы никогда не смог написать. Я с нетерпением жду возможности создавать с ним вдохновляющие фильмы, он настоящий супергерой», — сказал Вон.

Благодаря UR•MARV Роналду и Вон совместно профинансировали и спродюсировали два экшен-фильма и собираются приступить к съёмкам третьего из той же серии. Они с нетерпением ждут анонса первого фильма в ближайшее время.

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