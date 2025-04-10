Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Азербайджане отреагировали на новость о возможной отставке Березуцкого из «Сабаха»

В Азербайджане отреагировали на новость о возможной отставке Березуцкого из «Сабаха»
Комментарии

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли отреагировал на новости о возможной отставке российского тренера Василия Березуцкого с поста главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Вы видите, что результат Березуцкого в «Сабахе» не очень хорош. Нет официальной информации, что Березуцкого могут уволить. Единственная возможность заключается в том, что, если так будет продолжаться и трофей не будет завоёван, Березуцкий расстанется с «Сабахом», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В чемпионате Азербайджана «Сабах» занимает пятое место. В активе подопечных Василия Березуцкого 36 очков в 29 матчах. Отставание от зоны еврокубков составляет 15 очков.

Материалы по теме
«С таким я ещё не сталкивался». Как Василий Березуцкий работает в Азербайджане
«С таким я ещё не сталкивался». Как Василий Березуцкий работает в Азербайджане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android