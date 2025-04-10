В Азербайджане отреагировали на новость о возможной отставке Березуцкого из «Сабаха»

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли отреагировал на новости о возможной отставке российского тренера Василия Березуцкого с поста главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Вы видите, что результат Березуцкого в «Сабахе» не очень хорош. Нет официальной информации, что Березуцкого могут уволить. Единственная возможность заключается в том, что, если так будет продолжаться и трофей не будет завоёван, Березуцкий расстанется с «Сабахом», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В чемпионате Азербайджана «Сабах» занимает пятое место. В активе подопечных Василия Березуцкого 36 очков в 29 матчах. Отставание от зоны еврокубков составляет 15 очков.