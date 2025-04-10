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Бубнов: считаю, что Мостовой сильнее Черчесова как тренер

Бубнов: считаю, что Мостовой сильнее Черчесова как тренер
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Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, что экс-игрок сборных СССР и России Александр Мостовой сильнее как тренер Станислава Черчесова.

«Я считаю, что Мостовой сильнее Черчесова как тренер. Но ему не дают, потому что он тренером не работал. Я считаю что и ты (обращается к Константину Геничу. — Прим. «Чемпионата») сильнее Черчесова. Тебе дай работать с этими командами, с которыми Черчесов, у тебя бы лучше было», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В марте 2025 года 56-летний Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Последним местом работы 61-летнего Станислава Черчесова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года.

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