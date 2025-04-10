Рональд Араухо высказался о победе «Барселоны» над «Боруссией» в матче Лиги чемпионов
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (4:0).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25' 2:0 Левандовски – 48' 3:0 Левандовски – 66' 4:0 Ямаль – 77'
«Отличный вечер! Победа и первый шаг к полуфиналу благодаря отличной командной работе. Продолжим начатое!» — написал Араухо в социальной сети X.
Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоялся накануне, 9 апреля. Встреча проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:0. Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Дортмунде (Германия).
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