Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин: Николич сам усложнил жизнь себе и ЦСКА

Шнякин: Николич сам усложнил жизнь себе и ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о работе Марко Николича на посту главного тренера ПФК ЦСКА. Накануне сербского специалиста признали лучшим тренером РПЛ в марте 2025 года. Шнякин считает, что неожиданное решение Николича полномасштабно менять игровую схему сработало в плюс армейскому клубу.

«Марко самостоятельно усложнил жизнь себе и команде: ЦСКА стал чуть ли не единственным клубом РПЛ, который зимой устроил полномасштабную смену игровой схемы. И сработало. Без лоска, но с пониманием тренерских требований ЦСКА весной вернулся в медальную борьбу», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).

Материалы по теме
Теперь это действительно новый ЦСКА Николича. Но главная проблема никуда не делась
Теперь это действительно новый ЦСКА Николича. Но главная проблема никуда не делась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android