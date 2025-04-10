Шнякин: Николич сам усложнил жизнь себе и ЦСКА

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о работе Марко Николича на посту главного тренера ПФК ЦСКА. Накануне сербского специалиста признали лучшим тренером РПЛ в марте 2025 года. Шнякин считает, что неожиданное решение Николича полномасштабно менять игровую схему сработало в плюс армейскому клубу.

«Марко самостоятельно усложнил жизнь себе и команде: ЦСКА стал чуть ли не единственным клубом РПЛ, который зимой устроил полномасштабную смену игровой схемы. И сработало. Без лоска, но с пониманием тренерских требований ЦСКА весной вернулся в медальную борьбу», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». «Быки» набрали 52 очка по итогам 23 проведённых встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47).