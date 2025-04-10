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Азербайджанский журналист: проблема «Сабаха» не в тренере, а в руководстве клуба

Азербайджанский журналист: проблема «Сабаха» не в тренере, а в руководстве клуба
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Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, считает, что российский тренер «Сабаха» Василий Березуцкий лишится своей должности.

«Для клуба у «Сабаха» очень хороший бюджет. Однако он уже много лет не может добиться стабильных результатов. Главная проблема здесь не в главном тренере, а в руководстве клуба. Березуцкий — не первый тренер. В «Сабахе» часто меняются тренеры, в неудачах обвиняют их. Неудачи президента клуба всегда приводят к смене главного тренера. Скорее всего, это повторится и Березуцкий будет уволен из клуба, к несчастью», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В чемпионате Азербайджана «Сабах» занимает пятое место. В активе подопечных Василия Березуцкого 36 очков в 29 матчах. Отставание от зоны еврокубков составляет 15 очков.

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