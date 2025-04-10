Семак ответил, в чём главная сложность для тренера удерживать команду первой шесть лет

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о трудностях и проблемах, возникающих при работе с командой, с которой удаётся завоёвывать чемпионство на протяжении шести лет. «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл чемпионат страны в последних шести сезонах.

«Самая главная сложность, на мой взгляд, в работе тренера для того, чтобы находиться наверху, это как раз поддерживать тот и эмоциональный фон, и ту жажду к победе — это самое важное.

Конечно, здесь нужно постоянно проводить процесс ротации, освежать команду без потери качества. Это тоже очень важный вопрос. И здесь многие ваши коллеги говорят об отсутствии мотивации, абсолютно не согласен с этой формулировкой, это в корне неправильно. Здесь есть такое понятие, не отсутствие мотивации, если кто смотрит наши тренировочные занятия, игры, все игроки, которые выходят, они хотят играть. Но когда человек на протяжении нескольких лет является лидером команды, выигрывает определенные титулы, одного желания мало. И тот же Клаудиньо очень сильно хотел играть, он двигался, если посмотреть цифры, абсолютно ничем не хуже, за исключением того, что вот этого внутреннего рвения и голода неоткуда взять, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 52 очка.