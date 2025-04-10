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«Арис», за который выступает Кокорин, устроил необычную акцию с боксами для новорождённых

«Арис», за который выступает Кокорин, устроил необычную акцию с боксами для новорождённых
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«Арис», в составе которого выступает российский футболист Александр Кокорин, запустил необычную акцию. Клуб дарит каждому новорождённому ребёнку в Лимасоле «бейби-бокс» — подарочный набор. Об этом рассказала пресс-служба «Ариса».

Программу запустили непосредственно президент клуба Владимир Фёдоров и доктор Аргирис Аргириу, заведующий Центром профилактической педиатрии Americos Argyriou.

Кроме того, «Арис» пожертвовал центру € 50 тыс. В клубе рассказали, что данное учреждение бесплатно оказывает услуги пренатальной и неонатальной профилактики, а также скрининг слуха для беременных женщин и новорождённых на Кипре.

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