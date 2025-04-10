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Никита Салтыков ответил, находится ли «Локомотив» в чемпионской гонке

Никита Салтыков ответил, находится ли «Локомотив» в чемпионской гонке
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Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салтыков ответил на вопрос, находятся ли железнодорожники в чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

– «Локомотив» в чемпионской гонке?
– Не хотел бы бросаться громкими словами, которые потом растащат на заголовки. Перед нами стоит задача побеждать в каждом следующем матче, — приводит слова Салтыкова Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Локомотив» — шестой. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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