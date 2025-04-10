Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассьерра: «Зенит» обязательно должен выиграть у «Краснодара»

Кассьерра: «Зенит» обязательно должен выиграть у «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о важности матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром», а также о состоянии травмированных футболистов команды. Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Могу говорить только про нашу команду, и все, что могу сказать, что для нас самое важное готовиться к каждому следующему матчу. Каждая следующая встреча для нас важнее предыдущей. Впереди, наверное, самая важная игра. Главная задача сфокусироваться, максимально сконцентрироваться, настроиться и держать в голове один возможный исход — это победа. Мы обязательно должны выиграть в воскресенье», — приводит слова Кассьерры официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

Материалы по теме
Важнейший матч у «Краснодара» будет сразу после «Зенита». Календарь топов на финише РПЛ
Важнейший матч у «Краснодара» будет сразу после «Зенита». Календарь топов на финише РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android