Кассьерра: «Зенит» обязательно должен выиграть у «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о важности матча 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром», а также о состоянии травмированных футболистов команды. Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Могу говорить только про нашу команду, и все, что могу сказать, что для нас самое важное готовиться к каждому следующему матчу. Каждая следующая встреча для нас важнее предыдущей. Впереди, наверное, самая важная игра. Главная задача сфокусироваться, максимально сконцентрироваться, настроиться и держать в голове один возможный исход — это победа. Мы обязательно должны выиграть в воскресенье», — приводит слова Кассьерры официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.