Семак: сейчас психологически Соболеву, конечно, должно быть легче

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем Александре Соболеве. Ранее, в матче 23-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1), Соболев отметился первым забитым мячом за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге.

— Насколько гол в ворота «Локомотива» придаст Соболеву мотивации в последних матчах?

— Я думаю, что придаст, безусловно, гора с плеч для него, на мой взгляд. Многие говорили, писали, и, конечно, сложно ему абстрагироваться от той информации, которая присутствовала. Забил важный мяч, я думаю, сейчас психологически ему, конечно, должно быть легче, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».