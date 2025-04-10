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Семак: сейчас психологически Соболеву, конечно, должно быть легче

Семак: сейчас психологически Соболеву, конечно, должно быть легче
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем Александре Соболеве. Ранее, в матче 23-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1), Соболев отметился первым забитым мячом за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

— Насколько гол в ворота «Локомотива» придаст Соболеву мотивации в последних матчах?
— Я думаю, что придаст, безусловно, гора с плеч для него, на мой взгляд. Многие говорили, писали, и, конечно, сложно ему абстрагироваться от той информации, которая присутствовала. Забил важный мяч, я думаю, сейчас психологически ему, конечно, должно быть легче, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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