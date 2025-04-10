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Диего Лаксальт: верю, что «Динамо» ещё может навязать борьбу за первое место

Диего Лаксальт: верю, что «Динамо» ещё может навязать борьбу за первое место
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался о положении бело-голубых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«10 очков отставания от первого места? Мы продолжаем работать. Нам уже нужно думать о следующем матче, идти от игры к игре и показывать свой лучший футбол. Я надеюсь и верю, что мы ещё можем навязать борьбу за первое место, но для этого нужно брать три очка в каждой игре», — приводит слова Лаксальта Legalbet.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Динамо» — пятое. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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