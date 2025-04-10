«Нам противостоит одна из лучших команд в мире». Тренер «Лиона» — о «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 10 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Это важный матч для «МЮ», но и для нас — тоже. Возможно, для них он важнее, поскольку Лига Европы — единственная возможность для них попасть в следующую Лигу чемпионов. Мы же можем пробиться в неё через национальное первенство.

Я рад, что мои игроки хотят выиграть Лигу Европы, но мне нужно трезво оценивать наш уровень. Мы хотим победить, но нам противостоит одна из лучших команд в мире. Тем не менее мы верим в себя, в свои способности, в своих игроков. Мы будем играть на победу. Уверенность в команде высока», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.