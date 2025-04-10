Кассьерра объяснил, почему матчи «Зенита» и «Краснодара» получаются зрелищными

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром», а также об открытом футболе в противостояниях с «быками». Встреча состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Действительно, все последние годы матчи с «Краснодаром» получались зрелищными. Потому что и «Краснодар» показывает отличный футбол, и мы играем очень качественно и хорошо все последние годы. Поэтому матчи получаются яркими, наполненными моментами. Мне кажется, что это здорово. Для нас это хорошо, потому что атакующие команды дают больше пространства, дают больше возможностей воспользоваться этим пространством. И, конечно, что касается воскресной игры, мы должны воспользоваться тем, что играем в родных стенах при своих болельщиках. Я жду полные трибуны и уверен, что с нашими усилиями, с поддержкой всего стадиона мы сможем добиться успеха», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 47 очков за 23 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.