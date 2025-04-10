Суд отклонил апелляцию Ла Лиги по регистрации «Барселоной» Даниэля Ольмо и Пау Виктора

Суд отклонил поданную Ла Лигой апелляцию по регистрации каталонской «Барселоной» футболистов Даниэля Ольмо и Пау Виктора. Об этом сообщает Diario Sport в социальной сети X. Игроки останутся в заявке сине-гранатовых до конца текущего сезона.

Напомним, ранее Ольмо, Виктор и «Барселона» подали апелляции в связи с отказом регистрировать их до конца сезона со стороны Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Высший совет по спорту (CSD) удовлетворил просьбу футболистов и каталонского клуба.

После 30 туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущий следом «Реал» на четыре очка.